Внаслідок атак у Нікополі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема заклади освіти та амбулаторія

У вівторок, 2 липня, російські окупанти вчергове атакували місто Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу в Нікополі загинули дві жінки, ще щонайменше дев’ятеро людей отримали поранення – серед них є діти, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними очільника ОВА, росіяни здійснили кілька атак на Нікополь вдень 2 липня. Чим саме атакували місто, Сергій Лисак не уточнив.

«У Нікополі через атаки росіян загинули дві жінки – 61 та 86 років. Попередньо, у місті й дев’ять поранених. Серед них – хлопці 9 та 17 років», – повідомив голова ОВА.

Сергій Лисак зазначив, що внаслідок російського обстрілу зазнало пошкоджень житло місцевих мешканців, а також заклади освіти та місцева амбулаторія. Кріт того, пошкодження отримали магазини, авто та салон краси.

Нагадаємо, у травні росіяни обстріляли Нікополь з РСЗВ «Град», внаслідок чого загинули двоє людей. Ще двоє отримали поранення, а в місті загорівся один приватний будинок, ще два отримали ушкодження.