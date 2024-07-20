Російські війська знову били по Нікопольському району з артилерії

У суботу, 20 липня, російські війська з артилерії атакували місто Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок обстрілу загинув 44-річний чоловік. Про це у Facebook повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, унаслідок атаки по Нікопольському районі постраждала також жінка.

«У Покровській громаді поранено жінку 60 років. Їй надали медичну допомогу», – написав Лисак. Він додав, що постраждала відновлюватиметься після травми вдома.

У Нікопольському районі під час атаки зазнали пошкоджень житлові будинки, господарські споруди, теплиці, авто, газопроводи та лінія електропередач.

Зазначимо, напередодні, 19 липня, росіяни обстріляли житловий район у Миколаєві – ракета влучила в дитячий майданчик поблизу житлового будинку. Унаслідок ракетної атаки загинули четверо людей, серед них – 13-річний хлопчик. Понад 20 людей отримали поранення. Попереднього пошкоджено 19 житлових будинків та дитячий садок.