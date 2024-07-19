Внаслідок російської атаки на Миколаїв є загиблі та постраждалі

Вдень п’ятниці, 19 липня, російські військові атакували Миколаїв Миколаївської області. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. Про це повідомили начальник ОВА Віталій Кім та міський голова Олександр Сєнкевич.

Повітряну тривогу у Миколаєві оголосили о 16:50, у Повітряних силах попередили, що на місто насувається російська ракета. Близько 17:15 у Миколаєві пролунав вибух. За словами міського голови Олександра Сєнкевича, росіяни вдарили по житловому району. Як повідомив начальник ОВА, на місце події виїхали швидкі.

Близько 18:10 Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок обстрілу є постраждалі, а також троє загиблих, серед них – дитина. Крім того, у житловому секторі внаслідок атаки пошкоджені будинки.

Удар по Миколаєву прокоментував Володимир Зеленський. Він повідомив, що росіяни влучили у дитячий майданчик поблизу житлового будинку. Окрім трьох постраждалих, станом на 18:40 відомо про п’ятьох постраждалих.

«Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу», – написав Володимир Зеленський.

Згодом у МВС уточнили, що загиблі – чоловік, жінка і дитина. Мати загиблого хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС.

«Рятувальники та поліцейські зараз обстежують місце події – окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок. Потерпілим надаємо усю необхідну допомогу. Розгорнуто штаб допомоги. Постраждалі, зокрема, можуть подати там заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно», – повідомили у МВС.

Доповнено. Прокуратура Миколаївської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Правоохоронці уточнили, що загиблому внаслідок удару хлопчику, 12 років. Крім того, за інформацією міського голови Олександра Сєнкевича, кількість постраждалих зросла до 14.