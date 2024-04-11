Росіяни 11 квітня атакували Миколаїв, є загиблі

У четвер, 11 квітня, російські окупанти атакували Миколаїв Миколаївської області. Внаслідок атаки загинули четверо людей. Про це повідомили у Силах оборони півдня.

О 12:00 у Миколаєві пролунав вибух. За кілька хвилин у місті оголосили повітряну тривогу, Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

Близько 12:30 начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що за попередньою інформацією внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще четверо — отримали поранення.

Згодом у Силах оборони півдня уточнили, що внаслідок російського обстрілу загинуло четвери людей, ще п’ятеро – отримали поранення.

«Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів», – повідомили у Силах оборони півдня.

Сили оборони півдня опублікували відео із наслідками російської атаки.

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«Наслідки ворожого терористичного удару по Миколаєву.

Приватний сектор, цивільні люди, серед білого дня», – написали у Силах оборони півдня.

Нагадаємо, ввечері середи, 10 квітня, російські окупанти атакували Одещину. Внаслідок удару загинуло четверо людей, серед них – десятирічна дитина. Ще семеро людей отримали поранення. У четвер, 11 квітня, у прокуратурі Одеської області повідомили, що у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення. Таким чином кількість загиблих збільшилася до п’ятьох людей.