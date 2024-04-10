Росіяни 10 квітня атакували Одещину, є загиблі

Ввечері середи, 10 квітня, російські окупанти атакували Одещину. Внаслідок удару загинуло четверо людей, серед них – десятирічна дитина. Ще семеро людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 18:15, у Повітряних силах попередили про загрозу балістики для південних областей. Близько 18:20 в Одесі пролунав перший вибух, а о 18:30 – другий.

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, окупанти вдарили по Одещині балістичними ракетами, попередньо – «Іскандер-М».

«Внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина – десятирічна дівчинка, ще семеро людей зазнали поранень, один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе», – повідомив Олег Кіпер.

Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч. На місце події прибули всі відповідні служби.

Доповнено. О 21:20 у прокуратурі Одеської області повідомили, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Одещину зросла до 14.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в ніч на середу, 10 квітня російські війська завдали ударів по Одеській та Миколаївській областях, влучивши зокрема в об'єкти енергетичної інфраструктури. Поранень зазнали троє людей.