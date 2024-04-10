На Миколаївщині внаслідок атаки вводилися аварійні відключення

У ніч на середу, 10 квітня російські війська завдали ударів по Одеській та Миколаївській областях, влучивши зокрема в об'єкти енергетичної інфраструктури. Поранень зазнали троє людей, повідомили Сили оборони півдня.

Силам ППО за ніч вдалося знищити 14 ворожих дронів – 12 на Миколаївщині, 2 – на Одещині.

На світанку росіяни атакували Одещину за допомогою балістичних ракет. Окупанти влучили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Наразі відомо про 2 постраждалих працівників транспортного підприємства.

Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що також внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок і декілька автомобілів. Відомо про одного постраждалого.

На Миколаївщині окупанти також влучили по об'єкту енергетики. Спалахнула пожежа, вогнеборці її локалізували. Наслідки уточнюються, але постраждалих немає.

За повідомленням голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, через влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі вводилися аварійні відключення.

За повідомленням ДСНС, уламки збитих дронів спричинили пожежу на рекреаційному об'єкті в прибережній смузі Очаківської громади. Вогонь погасили. Люди не постраждали.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ввечері 9 квітня збили дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими росіяни били по Одесі.