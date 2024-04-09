Унаслідок атаки пошкоджений фасад і вікна навчального центру

Вночі 9 квітня, два безпілотники атакували Борисоглiбський навчальний авіаційний центр у Воронєжській області РФ, який розташований приблизно за 400 км від України. Першими про це повідомили російські ЗМІ.

Перший дрон врізався у фасад будівлі на рівні четвертого поверху близько 3:00 ранку. А через годину туди ж поцілив і другий безпілотник. Обидва безпілотники вибухнули.

Росіяни стверджують, що унаслідок атаки пошкоджений фасад і вікна навчального центру. Повідомляється, що постраждалих нібито немає.

За даними джерела «Української правди» в ГУР, це операція військової розвідки України. Щодо наслідків, за попередніми даними, уражено головний виробничий цех.

За словами співрозмовника УП, інформація про збиття безпілотників російською ППО не відповідає дійсності.