Наслідки обстрілу Запоріжжя. 5 квітня 2024 року

Вдень п’ятниці, 5 квітня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок удару загинули троє мирних мешканців, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 14:45 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Вже близько 15:20 у обласному центрі пролунали два вибухи. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу постраждало шестеро людей. Згодом Федоров уточнив, що внаслідок атаки також є і загиблі: чоловік та жінка.

Шістьох постраждалих госпіталізували до лікарні. 9-річний хлопчик та його 36-річна мама, двоє чоловіків віком 20 та 22 років перебувають у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік – у важкому стані. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Доповнено. Близько 18:10 голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що внаслідок обстрілу кількість загиблих зросла до трьох, а кількість постраждалих – до 13. Федоров також повідомив, що серед постраждалих – двоє журналістів. Четверо травмованих перебувають у важкому стані.

За словами Івана Федорова, окупанти завдали п’ять ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. При цьому росіяни знову застосували тактику повторних ударів.

«Спочатку було два ракетних постріли і буквально за 40 хвилин, як тільки почали працювати рятувальники та поліцейські, в те саме місце окупанти вдарили знову», – розповів Іван Федоров в ефірі телемарафону «Єдині новини».

На місці події працювали журналісти «Суспільного», вони опублікували відео повторного обстрілу.

Внаслідок обстрілів у місті пошкоджено три багатоповерхові будинки та щонайменше десять будинків приватного сектору.

Близько 20:30 голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про те, що кількість загиблих внаслідок атаки зросла до чотирьох, поранення отримали 20 людей.

Зазначимо, що в ніч на 5 квітня українські захисники збили над Запорізькою областю сім ударних безпілотників.

Як інформував ZAXID.NET, вранці 5 квітня під удар російських окупантів потрапив донецький Нью-Йорк. Внаслідок обстрілу загинули двоє мирних мешканців і щонайменше двоє людей отримали поранення.