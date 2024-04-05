Двоє мешканців донецького Нью-Йорку загинули внаслідок російського обстрілу
Щонайменше двоє людей отримали поранення внаслідок російської атаки
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Вранці п’ятниці, 5 квітня, російські окупанти вчергове обстріляли Донецьку область. Під удар потрапив донецький Нью-Йорк, в якому загинули двоє мирних мешканців, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Через російський обстріл у населеному пункті пошкоджені 37 будинків та дві адміністративні будівлі. Чим саме росіяни обстріляли Нью-Йорк, Вадим Філашкін не уточнив.
Внаслідок обстрілу поранення отримали щонайменше дві людини. Ще дві – загинули від ворожого обстрілу, повідомив Вадим Філашкін.
Зазначимо, Нью-Йорк розташований за 4 км на захід від тимчасово окупованої Горлівки та за 25 км на південь від Донецька. Місто перебуває практично на лінії фронту з 2014 року.
За словами голови ОВА, за добу окупанти обстріляли Донеччину 15 разів. Зокрема, під удар потрапили Часовоярська та Курахівська громади, Покровський та Краматорський райони та Сіверськ.
Загалом за добу в області внаслідок російських атак постраждали шестеро людей.
Нагадаємо, 1 квітня російські окупанти обстріляли зведену львів’янами міжконфесійну церкву у Карлівці, що на Донеччині. Цю церкву коштом благодійників звели вже під час війни, її відкрили у березні 2020 року.