Загалом в області за добу постраждало шестеро людей

Вранці п’ятниці, 5 квітня, російські окупанти вчергове обстріляли Донецьку область. Під удар потрапив донецький Нью-Йорк, в якому загинули двоє мирних мешканців, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Через російський обстріл у населеному пункті пошкоджені 37 будинків та дві адміністративні будівлі. Чим саме росіяни обстріляли Нью-Йорк, Вадим Філашкін не уточнив.

Внаслідок обстрілу поранення отримали щонайменше дві людини. Ще дві – загинули від ворожого обстрілу, повідомив Вадим Філашкін.

Зазначимо, Нью-Йорк розташований за 4 км на захід від тимчасово окупованої Горлівки та за 25 км на південь від Донецька. Місто перебуває практично на лінії фронту з 2014 року.

За словами голови ОВА, за добу окупанти обстріляли Донеччину 15 разів. Зокрема, під удар потрапили Часовоярська та Курахівська громади, Покровський та Краматорський райони та Сіверськ.

Загалом за добу в області внаслідок російських атак постраждали шестеро людей.

Нагадаємо, 1 квітня російські окупанти обстріляли зведену львів’янами міжконфесійну церкву у Карлівці, що на Донеччині. Цю церкву коштом благодійників звели вже під час війни, її відкрили у березні 2020 року.