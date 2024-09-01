Окупанти атакували колону зерновозів на дорозі «Суми-Харків»

Ввечері у суботу, 31 серпня, російські окупанти атакували колону зерновозів на дорозі «Суми-Харків» поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району. Внаслідок обстрілу ракетою «Іскандер», загинув 23-річний водій вантажівки, ще 4 водіїв поранені, розповіли у прокуратурі Сумської області.

В результаті атаки, що сталася близько 20:30, пошкоджені 20 вантажних зерновозів, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю. Також відбулося загорання одного вантажного автомобіля.

Постраждалим надається уся необхідна медична допомога, повідомили в Сумській ОВА.

Слідчі поліції Сумщини розслідують черговий воєнний злочин Росії, внаслідок якого загинула одна цивільна особа. Водночас в поліції уточнюють, що отримали поранення п’ятеро людей.

Крім колони зерновозів під ворожий удар потрапили приватні будинки, магазини, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Загалом за добу росіяни здійснили 236 обстрілів 39 населених пунктів області, вказують правоохоронці.

За даними Повітряних сил України, окупанти атакували Сумщину з території Курської області, використовуючи ракетний комплекс «Іскандер». Метою обстрілу була зернова інфраструктура. Також росіяни атакували склад для зберігання зерна в Миколаївській області. Почалася пожежа, яку вже вдалося загасити.