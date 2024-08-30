У місті спостерігається значне задимлення, мешканців просять не виходити на вулицю без потреби

Російські окупанти вчергове завдали удару по інфраструктурі Сум, повідомили у пресслужбі Сумської ОВА 30 серпня. У прокуратурі Сумщини повідомили про щонайменше дев’ятьох постраждалих внаслідок атаки.

Приблизно о 01:30 30 серпня росіяни завдали удару по підприємству в Сумах, застосувавши заборонені міжнародним правом методи війни. Які саме методи застосувала Росія, у прокуратурі не уточнили – втім у пресслужбі Сумської ОВА повідомили, що окупанти обстріляли місто з авіації.

«Внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителям міста прохання щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки», – повідомили у Сумській ОВА.

Ворожий удар поранив щонайменше дев’ятьох людей. Наразі триває ліквідація наслідків удару та пожежі. За фактом порушення законів та звичаїв війни прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Доповнено. У пресслужбі Сумської обласної прокуратури повідомили про смерть пораненої внаслідок російської атаки 48-річної жінки.

Крім того, вночі росіяни атакували Полтавську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки постраждалих немає