Наслідки ранкової ракетної атаки Сум

У суботу, 17 серпня, російські окупанти здійснили ракетну атаку на Суми, влучивши поблизу житлової забудови на проспекті у південному районі міста. Внаслідок атаки постраждала людина, повідомив голова ОВА Олексій Дрозденко.

За словами голови ОВА, окупанти влучили в районі проспекту Свободи в Сумах. На фото, яке оприлюднив Олексій Дрозденко, видно пожежу перед житловими багатоповерхівками.

«Багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок.

Працюють усі відповідні служби. Пошук постраждалих продовжується, наразі одна людина, якій надано допомогу», – повідомив голова Сумської ОВА.

Згодом у пресслужбі МВС уточнили, що внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук уточнив, що окупанти обстріляли Суми крилатою ракетою «Іскандер-К», випущеною з Воронезької області Росії. Крім того, росіяни випустили 14 дронів-камікадзе, які успішно збили українські військовослужбовці.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу у місті загорілися одразу 10 автомобілів, які були припарковані поблизу житлових будинків. Вибухова хвиля вибила вікна щонайменше у трьох багатоповерхівках, пошкоджені фасади будинків та інших будівель.

«Рятувальникам вдалось ліквідувати осередки загорання та не дозволити поширитися вогню на інші транспортні засоби. Проведено обстеження території по якій був завданий удар», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Нагадаємо, наприкінці липня росіяни атакували Сумщину з артилерії, обстрілявши місто Глухів. Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше 10 людей, серед яких – діти, один хлопець загинув.

Ще раніше окупанти застосували безпілотник для атаки на комбайн на Сумщині. Внаслідок вибуху загинув комбайнер, а його помічник отримав поранення.