Усі дрони, які атакували Україну, вдалося знищити

У ніч на суботу, 17 серпня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками Shahed. Під удар росіян потрапили шість областей, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Загалом за ніч росіяни випустили 14 дронів з районів російських Приморсько-Ахтарська, а також Єйська та Курська. Під удар потрапили шість областей:

Миколаївська,

Черкаська,

Полтавська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Київська.

«Усі 14 шахедів збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил», – повідомив Микола Олещук.

Зазначається, що росіяни також випустили крилату ракету «Іскандер-К» по Сумах з території Воронезької області Росії. У пресслужбі Сумської ОВА уточнили, що атака прийшлася по житловій забудові, щонайменше одна людина постраждала.