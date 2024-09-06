У Львові разом із 30-ма містами вшанують поета й кінорежисера Йонаса Мекаса

З 12 до 15 вересня у Jam Factory Art Center пройдуть Дні литовського кіно (Lietuviško kino dienos). Глядачі матимуть нагоду переглянути знакові литовські фільми, поспілкуватися із їхніми творцями та з відомим литовським кінофахівцем Едвінасом Пукштою.

15 вересня відбудеться особливий показ: Jam Factory Art Center долучається до днів вшанування литовського поета й кінорежисера Йонаса Мекаса і водночас із близько 30-ма топовими мистецькими інституціями світу транслюватиме фільм «Реквієм».

Програма Днів литовського кіно:

12 вересня, 19:00 «Діти з готелю "Америка”» (Vaikai iš «Amerikos» viešbučio).

«Діти з готелю "Америка”»

У Каунасі, Литва, літо 1972 року. Незважаючи на те, що в СРСР рок-н-рол був заборонений, невелика група підлітків потайки слухає люксембурзьке радіо і мріє… Усі вони живуть у будинку, що колись був готелем із назвою «Америка». Їхніми невинними заняттями цікавляться агенти КДБ, які зрештою намагаються розірвати цю групу підлітків. Це фільм про покоління литовських «гіпі» та події заворушень 1972 року в Литві (Каунаська весна), коли 19-річний старшокласник Ромас Каланта облив себе бензином і підпалив на знак протесту проти радянського режиму. Режисер Раймундас Баніоніс.

13 вересня, 19:00 «Поет» (Poetas)

«Поет»

Талановитого поета, виключеного зі Спілки радянських письменників Литви за антирадянську літературу, завербував НКВС для встановлення контакту з партизанами. Натомість йому обіцяють повернення до еліти радянських письменників. Коли йде війна, ви мусите обирати. Для кого пишете – для них чи для нас? Режисери: Гедрюс Тамошявічюс та Вітаутас В. Ландсбергіс. У ролях: Донатас Желвіс, Дайнюс Гавеноніс, Індре Паткаускайте.



14 вересня, 17:00 Лекція від програмера, кіноексперта Едвінаса Пукшти про зв’язки литовської та української кіноіндустрії в період повномасштабного вторгнення. Едвінас є експертом у відбірковому комітеті Європейської кінопремії, був членом журі FIPRSCI на Каннському, Берлінському, Варшавському та інших кінофестивалях. Вхід безкоштовний за реєстрацією.

14 вересня, 19:00 «Стрибок»(Šuolis).

«Стрибок»

У 1970 році, неподалік від узбережжя Мартас-Він’ярд, литовський моряк і потенційний дезертир Сімас Кудірка зістрибнув зі свого радянського судна на борт катера берегової охорони США, просячи притулку. Його стрибок до свободи спричинив хаотичну серію подій, що призвела до однієї з найбільших політичних плутанин за всю історію часів Холодної війни. Документальний фільм режисерки Ґіедре Цікіте.

15 вересня, 18:00 «Реквієм» (Requiem).

«Реквієм» – останній фільм Йонаса Мекаса, одного з найвизначніших режисерів-авангардистів, який народився в Литві у 1922 році і помер у Нью-Йорку. Проектуючись на два синхронізовані екрани, калейдоскоп зображень дозволяє розкритися диву природи. Квіти всіх форм і кольорів, дерева, луки і листя були зняті художником за останні тридцять років його творчості за допомогою різних цифрових засобів, від першої відеокамери Sony до ультракомпактного фотоапарата Nikon. Те, що розгортається перед очима глядача, не є зображенням земного раю. Часом квіткові образи чергуються з трагічними сценами воєн, пожеж і повеней, зафіксованими камерою Мекаса здалеку, на екранах телевізорів чи в газетах. Планета, увічнена в цій роботі, виглядає радше як Едем, аніж як планета, що пережила великий потоп.

Jam Factory Art Center долучається до міжнародної події Jonas Mekas Poetry Day, яка проходитиме одночасно в близько 30 топових мистецьких інституціях світу, зокрема в Литовському національному театрі опери і балету, Центрі Помпіду в Парижі, культурному центрі The Shed у Нью-Йорку та інших.

Окрім показу фільму, відбудеться читання поезії Йонаса Мекаса литовською та українською мовами. Презентуватиме фільм син Йонаса Мекаса – Себастян Мекас із Нью-Йорка. Вхід вільний за реєстрацією

Фільми будуть показані мовою оригіналу (литовська та англійська) з українськими субтитрами.