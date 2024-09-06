Полковник СБУ очолював облдержадміністрацію з 10 грудня 2021 року

У п’ятницю, 6 вересня, Кабінет міністрів України погодив звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Полковник СБУ Віктор Микита очолював Закарпатську ОДА з 10 грудня 2021 року, замінивши на цій посаді ще одного офіцера СБУ, депутата Закарпатської обласної ради Олексія Петрова.

До роботи в облдержадміністрації уродженець села Ільниця Іршавського району 18 років працював на різних посадах у правоохоронних органах. Зокрема був керівником так званого відділу «К» – спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі з організованою злочинністю.

На посаді голови Закарпатської ОДА у 2023 році Віктор Микита заробив більше мільйона гривень.

За інформацією джерел ZAXID.NET, після звільнення Віктора Микити виконувати його обов’язки буде перший заступник голови Закарпатської ОДА, депутат Закарпатської обласної ради від партії «Рідне Закарпаття» Мирослав Білецький.