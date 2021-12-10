Напередодні Кабмін погодив кандидатуру Віктора Микити на посаду голови ОДА

Володимир Зеленський призначив 42-річного полковника СБУ Віктора Микиту головою Закарпатської облдержадміністрації. Відповідний указ президент України підписав у п’ятницю, 10 грудня.

«Призначити Микиту Віктора Федоровича головою Закарпатської обласної державної адміністрації», – йдеться у документі.

Напередодні, 9 грудня, Кабмін погодив кандидатуру полковника СБУ Віктора Микити на посаду голови ОДА. Зазначимо, це вже другий представник СБУ, який очолює Закарпатську облдержадміністрацію за останні два роки: із квітня по грудень 2020 року керівником Закарпатської ОДА був також колишній представник спецслужб – керівник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров, якого пізніше обрали головою Закарпатської облради (очолював до листопада 2021 року).

Нагадаємо, 18 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської ОДА. Кількома годинами раніше Полосков разом з командою написав заяву на звільнення. Виконувачем обов’язки голови ОДА Зеленський призначив Петра Добромільського, який був заступником Анатолія Полоскова.

Хто такий Віктор Микита

Віктор Микита народився 1979 року у селі Ільниця Іршавського району Закарпатської області. У 1998 році закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум («технологія, економіка і планування деревообробки», технолог-економіст), у 2002 році – Національну академію внутрішніх справ України («правознавство», юрист).

Починаючи з 1999 року, працював за фахом на низці підприємств, зокрема на УДППЗ «Укрпошта», а з 2003-го – у правоохоронних органах на різних посадах.

Віктор Микита одружений, виховує чотирьох дітей. У 2013 – 2014 роках служив у Донецьку, а у 2015 – 2018 роках був керівником так званого відділу «К» – спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі з організованою злочинністю. До призначення головою Закарпатської ОДА працював заступником начальника Управління СБУ у Запорізькій області. Під час засідання Уряду 9 грудня Віктор Микита зазначив, що є працівником СБУ, родом із Закарпаття, працював у сфері туризму та підприємництва.