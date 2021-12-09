Віктор Микита до цього тривалий час працював на різних керівних посадах у СБУ

Кабінет міністрів України у четвер, 9 грудня, погодив кандидатуру полковника СБУ Віктора Микити на посаду голови Закарпатської ОДА. Про кадрові зміни повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його інформацією, Кабінет міністрів погодив призначення Микити Віктора Федоровича головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Наразі очікується рішення президента України Володимира Зеленського про призначення Віктора Микити на посаду голови Закарпатської ОДА. Як повідомляв депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола, полковник Віктор Микита працював першим заступником начальника Головного управління в Центральному апараті СБУ та займався реформою служби. До цього працював заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області. У 2013-2014 роках служив в Донецьку, а у 2015-2018 роках був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі із організованою злочинністю. Інформація доповнюється...

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