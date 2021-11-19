Анатолій Полосков написав заяву на звільнення разом з командою

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської ОДА. Відповідний документ президент підписав ввечері четверга, 18 листопада.

Раніше Кабмін погодив звільнення Анатолія Полоскова, а 18 листопада голова ОДА разом з командою написав заяву на звільнення з посади.

«Зміни у житті кожного з нас неминучі. Головне – ми є і залишаємося командою та однодумцями. Тому ми всі разом написали заяви на звільнення. Чимало встигли зробити і реалу зівати, дали страт новим потужним проектам, які мають бути завершені протягом 2022-2023 років», – зазначив Анатолій Полосков на своїй сторінці у Facebook. Про причини такого рішення він не повідомив.

Своїм іншим указом Зеленський призначив в.о. голови ОДА Петра Добромільського, який був заступником Полоскова.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова керівником Закарпатської ОДА 8 грудня 2020 року. Він змінив на посаді Олексія Петрова, якого вибрали головою Закарпатської обласної ради.

Що відомо про Анатолія Полоскова

Як пише прес-служба президента, Полосков у 1997 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство». Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії Chateau Chizay («Шато Чизай»).

25 листопада уряд погодив кандидатуру Анатолія Полоскова на посаду очільника Закарпатської ОДА 25 листопада, а також погодив звільнення з цієї посади Олексія Петрова.