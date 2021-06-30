Увесь департамент ліцензування Нацбанку звільнився

Департамент ліцензування Національного банку України іде у відставку повним складом. Про це повідомив директор департаменту Олександр Бевз у Facebook.

Окрім директора, звільняються його заступниця, троє начальників управлінь та експерти цих управлінь.

«Ми щиро любимо НБУ і хочемо надалі в ньому працювати. Однак, продовження нашої роботи в Національному банку наразі є неможливим. Централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України», – написав Олександр Бевз.

Він додав, що, на думку працівників, НБУ відійшов від стандартів прозорого ухвалення рішень, незалежної роботи колегіальних органів, невтручання у наглядові процеси ззовні і всередині, автономії департаментів. Це, на думку Олександра Бевза, загрожує «відкатом реформ у банківській сфері».

Повноваження Департаменту ліцензування НБУ пов’язані із доступом на ринок нових компаній, погодженням керівників банків, дозволами на купівлю банків і фінансових компаній, а також зі злиттям та поглинанням, оцінкою корпоративного управління та структур власності.

«Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе», – написав Олександр Бевз.

Нагадаємо, що колишній голова Нацбанку Яків Смолій звільнився зі структури, а причиною назвав політичний тиск зі сторони влади. Це стривожило ЄС та МВФ, які наголосили на критичній необхідності зберегти незалежність регулятора. Пізніше догани та вияв недовіри від Ради Нацбанку отримали двоє заступників голови НБУ – Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб. До слова, Катерина Рожкова заявляла про цензуру в НБУ, що з’явилась в банку після зміни керівництва у 2020 році. Обидвоє подали позови до суду, аби скасувати догани, і виграли справи. І Катерина Рожкова, і Дмитро Сологуб – останні заступники голови НБУ, які працюють з часів Якова Смолія.