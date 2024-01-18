Володимир Зеленський призначив полковника СБУ Віктора Микиту головою Закарпатської ОДА у грудні 2021 року

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Віктор Микита задекларував 891 тис. грн зарплати в Закарпатській ОДА та 545,8 тис. грн заробітку у ВЧ Е6133. Ця ж сума – 545,8 тис. грн – вказана у декларації Віктора Микити про суттєві зміни у майновому стані, яку він подавав у січні 2022 року. Враховуючи, що ВЧ Е6133 – це військова частина СБУ, в якій Микита працював до призначення на посаду в ОДА, можна припустити, що це премія за 2021 рік. Окрім цього, у 2021 році Віктор Микита заробив 673 тис. грн.

На банківських рахунках у голови Закарпатської ОДА розміщені 76,7 тис. грн, ще 30 тис. доларів він тримає готівкою. Віктор Микита живе у будинку дружини та їздить на її Audi.

Вікторія Микита задекларувала 752 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та 1,25 млн грн – від відчуження рухомого майна. Ймовірно, мова йде про продаж Audi A6 вартістю 890 тис. грн, якої немає у декларації за 2022 рік. Натомість у власності дружини голови Закарпатської ОДА залишаються три тягачі Scania, Volvo і Mercedes-Benz з напівпричепами загальною вартістю понад 2,1 млн грн. До цього автопарку у 2022 році Вікторія Микита додала Audi A6 2018 року випуску за 1,3 млн грн та тягач DAF вартістю 553,7 тис. грн.

На рахунках у Вікторії Микити – 201,8 тис. грн, ще 1,5 млн грн вона тримає готівкою. У її власності – три земельні ділянки площею 2,4 тис м2, будинок і квартира.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив полковника СБУ Віктора Микиту головою Закарпатської ОДА у грудні 2021 року. До цього Віктор Микита працював заступником начальника Управління СБУ у Запорізькій області, а у 2015 – 2018 роках був керівником так званого відділу «К» – спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі з організованою злочинністю.