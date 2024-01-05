Ужгородський бізнесмен Роман Сарай очолив Закарпатську обласну раду 27 вересня 2023 року

Голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

У декларації за 2022 рік Роман Сарай вказав 117 тис. грн зарплати в Ужгородському національному університеті, 253 тис. грн заробітку в очолюваних ним компаніях «Карпаттрансбуд», «Максимум» та «Ужгород П.С.Ю» і понад 500 тис. грн доходу від підприємницької діяльності. У 2021 році Роман Сарай заробив в УжНу 81,4 тис. грн, в очолюваних ним компаніях – понад 138 тис. грн і отримав 1,2 млн грн доходу від підприємництва. Вдома він тримає 80 тисяч доларів, 20 тисяч євро і 50 тисяч гривень готівкою.

У власності голови Закарпатської обласної ради 7 земельних ділянок, квартира і два нежитлові приміщення загальною вартістю близько мільйона гривень. Їздить Роман Сарай на Volkswagen Beetle 2016 року випуску, вартістю 725 тис. грн. Ця інформація теж відображена у декларації політика за 2021 рік. Дружина голови облради Алла Сарай у 2022 році заробила у Територіальному управлінні державної судової адміністрації України в Закарпатській області понад 1,1 млн грн і тримає готівкою 60 тис. доларів і 10 тис. євро.

Нагадаємо, ужгородський бізнесмен Роман Сарай очолив Закарпатську обласну раду 27 вересня 2023 року. Він є діючим депутатом облради від партії «Слуга народу». За інформацією YouControl, Роман Сарай є засновником семи компанiй, які займаються орендою нерухомості та торгівлею. Також голова облради є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри конституцiйного права та порiвняльного правознавства юридичного факультету УжНУ.