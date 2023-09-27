Роман Сарай очолив фракцію партії та облраду

27 вересня голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко під час сесії склав свої повноваження. Новим головою облради обрали 43-річного Романа Сарая. Його кандидатуру під час таємного голосування підтримали 55 депутатів, повідомили на сторінці облради.

Як інформує місцеве видання Закарпаття24, пiд час сесiї також повідомили, що Роман Сарай очолив фракцiю полiтичної партiї «Слуга народу» в облрадi.

Ужгородець Роман Сарай у 2020 роцi став депутатом обласної ради вiд партiї «Слуга народу». За інформацією YouControl, Роман Сарай є засновником семи компанiй, які займаються орендою нерухомості та торгівлею.

Закарпаття24 додає, що Роман Сарай також є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри конституцiйного права та порiвняльного правознавства юридичного факультету УжНУ.

Представник партії «Рідне Закарпаття» Володимир Чубірко був головою Закарпатської обласної ради від 2021 року.