Ухилянтів оформляли водіями міжнародних перевезень

Прикордонники викрили підприємця з Бердичева, які організували незаконний шлях за кордон 13 військовозобов’язаним. Підприємець зареєструвався міжнародним перевізником і переправляв за кордон ухилянтів через пункти пропуску у Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні ДПСУ, співучасником схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон виявився 33-річний мешканець міста Бердичів Житомирської області.

«Зареєструвавшись підприємцем, чоловік отримав ліцензію для здійснення міжнародних перевезень, а разом з нею можливість подавати своїх водіїв для внесення до системи «Шлях». Згодом він передав ці права своєму спільнику, який підшукував чоловіків призовного віку, які під виглядом водіїв бажали незаконно виїхати з України», – розповіли в ДПСУ.

За даними слідства, з січня до травня 2023 року через пункти пропуску з Євросоюзом у Львівській, Волинській та Закарпатській областях згадані підприємці переправили 13 чоловіків призовного віку. За такі послуги кожен з клієнтів мав сплатити від 4000 євро.

Зараз одному зі зловмисників було повідомлено про підозру у пособництві незаконному переправленню осіб через державний кордон. Досудове розслідування ще триває.