Богдану Москву підозрюють в організації схеми для ухилянтів

Івано-Франківський міський суд відмовився змінити запобіжний захід скандальній львівській адвокатці Богдані Москві, яку підозрюють в організації схеми для ухилянтів. Бажання взяти її на особисту поруку виявив київський адвокат, голова комітету Національної асоціації адвокатів України Олександр Дульський, однак суд залишив Богдані Москві раніше обраний запобіжний захід у вигляді застави 1,8 млн грн. Відповідну ухвалу суд прийняв 30 серпня.

Прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону звернувся до суду з клопотанням про продовження Богдані Москві раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати застави у розмірі 1,8 млн грн. Нагадаємо, 8 липня за Богдану Москву внесли заставу, після чого вона вийшла з СІЗО. Також прокуратура клопотала про продовження досудового розслідування до 5 січня 2025 року.

Зі свого боку адвокат Богдани Москви подав клопотання про зміну їй запобіжного заходу, повідомивши, що взяти її на особисту поруку висловив бажання київський адвокат, який є членом Ради адвокатів міста Києва, а також очолює Комітет Національної асоціації адвокатів України з питань інтеграції системи адвокатури України в ЄС. За даними сайту Національної асоціації адвокатів України, згадану посаду обіймає Олександр Дульський.

Олександр Дульський очолює Комітет Національної асоціації адвокатів України

«Поручительство з боку такого поважного юриста та адвоката є надійною гарантією, що особа виконуватиме всі покладені на неї обов’язки, що підтверджує можливість застосування до неї запобіжного заходу у вигляді особистої поруки», – аргументував захисник Богдани Москви.

Також захисник просив скасувати Богдані Москві обов’язок не відлучатись за межі Львова, заявивши, що через це вона не може піклуватися про хвору матір, яка проживає у Львівській області. Також, за словами адвоката, сама Богдана Москва має певні захворювання, тому вимушена їздити до різних лікарів для отримання кваліфікованої допомоги. Зокрема, до затримання в червні 2024 року вона їздила до Німеччини, оскільки в Україні не вдалося таке лікування отримати.

Захисник повідомив, що заставу за Богдану Москву вніс її чоловік, який теж потребує дороговартісного лікування. У нього діагностували гіпертонію ІІІ ступеня та міокард в ділянці верхівки товщиною 1,9 см.

Адвокат Богдани Москви також апелював до того, що вона систематично допомагає в супротиві України російській агресії, зокрема в лютому 2024 року перерахувала 390 тис. грн на рахунок БО «МГФ «Буча Хелп».

У результаті суд задовольнив клопотання прокурора та відмовив у задоволенні клопотання адвоката Богдани Москви про зміну їй запобіжного заходу. Тож щодо неї залишилися чинними обмеження не відлучатися зі Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування з свідками у кримінальному провадженні. Також її закордонний паспорт залишено на зберіганні у слідства.

55-річну Богдану Москву затримали 5 липня цього року за підозрою в організації схеми для ухилянтів. За версією слідства, адвокатка діяла у складі злочинної групи, до якої залучила посадовців медичних закладів та МСЕК регіону, а також службовців ТЦК та СП Львівщини. Вартість послуг зловмисників становила до 12 тис. доларів з особи, а загалом вони встигли заробити майже пів мільйона доларів. Під час обшуків у будинку Богдани Москви затримали і її зятя, екс-прокурора Ростислава Ільницького, який був у розшуку в іншому кримінальному провадженні.

Нагадаємо, ця родина стала відомою широкому загалу після розкішного весілля, яке відбулося восени 2023 року. Ростислав Ільницький одружився з екс-працівницею ДБР Роксоланою Москвою, донькою Богдани Москви.