Богдану Москву затримали правоохоронці за організацію схеми для ухилянтів

Івано-Франківський міський суд арештував гроші та майно скандальної львівської адвокатки Богдани Москви, яку затримали за організацію схеми для ухилянтів – на горищі її будинку знайшли й оголошеного в розшук експрокурора Ростислава Ільницького, який є її зятем.

В ухвалах Івано-Франківського міського суду, які оприлюднили у реєстрі, наведено перелік конфіскованого майна Богдани Москви:

Земельна ділянка площею 0,0583 га

Квартира (33,5 м 2 ) із коморою (5 м 2 )

) із коморою (5 м ) Авто Toyota Land Cruiser 200

Мобільний телефон iPhone Pro Max 15

Понад 9 тис. євро

Понад 28 тис. доларів

650 турецьких лір

100 канадських

Близько 7 тис. грн

Першими на ухвали звернули уваги журналісти Lviv.media. Ухвали суду про арешт ще можна скасувати в апеляції. Адвокат Богдани Москви заперечував проти арешту автомобіля Toyota Land Cruiser 200, бо її близьким він потрібен у повсякденному житті. Як аргументи він вказав, що чоловік підозрюваної має незадовільний стан здоров’я, донька вагітна, а мати Москви є пенсійного віку.

Також адвокат заперечував проти конфіскації мобільного телефону та частини грошей (9145 євро, 24918 доларів). Щодо телефона, то, на думку представника Богдани Москви, він вилучений із порушення встановленого порядку, а щодо частини грошей, то вони нібито належать доньці Богдани Москви.

«Кошти знаходились в підозрюваної, оскільки мати вирішувала певні питання, що стосуються ремонту в будинку дочки, та повинна була внести їх, як оплату за меблі та стільницю, оскільки донька перебуває на 7-му місяці вагітності. Окрім того 6 липня підозрювана планувала виїжджати за межі України для відпочинку і купівлі дитячої продукції та дочка надала їй свої особисті кошти для цього», – цитують слова адвоката в судовій ухвалі, де також вказано, що донька Богдани Москви вказувала гроші у декларації.

55-річну львівську адвокатку Богдану Москву 5 липня затримали правоохоронці після отримання 3500 доларів від потенційного ухилянта за вплив на працівників ТЦК та СП Львівської області щодо оновлення військово-облікових даних та одержання штрих-коду військовозобов’язаними. Адвокатку підозрюють в організації схеми для ухилянтів на території Львівської та Івано-Франківської областей. Під час обшуку на горищі її будинку виявили зятя – розшукуваного експрокурора Ростислава Ільницького.

За даними слідства, адвокатка Богдана Москва діяла у складі злочинної групи, до якої залучила посадовців медичних закладів та МСЕК регіону, а також службовців ТЦК та СП Львівщини. Вартість послуг становила до 12 тис. доларів з особи, а загалом вони встигли заробити майже пів мільйона американських доларів. Їй оголосили підозру за двома статтями кримінального кодексу – ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та ч.3 ст.369-2 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Нагадаємо, у жовтні 2023 року розгорівся скандал навколо весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького. Він влаштував розкішне весілля з експрацівницею ДБР Роксоланою Москвою, донькою львівської адвокатки Богдани Москви. Ростислав Ільницький був у розшуку близько півроку (з грудня 2023 року) за підозрою у підробці та використанні підроблених документів для виїзду за кордон.