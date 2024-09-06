Раніше ракетні двигуни CRV-7 використовували військово-повітряні сили Канади на винищувачах CF-18, але їх списали

Канада 6 вересня оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги, зокрема великої партії ракетних двигунів CRV-7 та боєголовки до них. Про це йдеться на сайті уряду Канади.

Партія нової допомоги буде включати:

80 840 ракетних двигунів CRV-7,

1300 боєголовок ракетних двигунів,

970 кулеметів С6,

10 500 9-мм пістолетів.

Раніше ракетні двигуни CRV-7 використовували військово-повітряні сили Канади на винищувачах CF-18, але їх списали. CRV-7 – це авіаційна некерована ракета калібру 70 мм. Вона призначена для ударів по наземних цілях.

Наразі допомогу готують до відправлення у Польщу.

Також 6 вересня стало відомо, що група українських пілотів цього тижня прибула до Канади. Вони проходитимуть підвищення кваліфікації для польотів на F-16.

До слова, Канада перебрала на себе керівництво елементом FLIT в рамках коаліції Об'єднаних Збройних сил США в підтримці потенціалу ВПС України. Протягом п'яти років ця коаліція інвестує 389 мільйонів доларів у підготовку пілотів F-16 для українського персоналу.

Допомога Україні від іноземних партнерів

Німеччина разом з Данією і Нідерландами передадуть Силам оборони 77 танків Leopard 1A5. Окрім того, Берлін надасть Україні ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Європейський Союз надає Україні 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги для підготовки до зимового періоду та на підтримку біженців у Молдові. Тоді як уряд Швеції схвалив виділення додаткових 500 млн шведських крон (близько 43,9 млн євро) на підтримку тепло- та електропостачання в Україні. За підрахунками Світового банку, ця підтримка може допомогти забезпечити електроенергією 185 тис. споживачів.

4 вересня стало відомо, що Ірландія виділить Україні 168 млн євро військової та гуманітарної допомоги.