Канада дозволила Україні використовувати надану техніку на території Росії
Серед іншого, Канада передала Україні вісім танків Leopard 2A4
Міністерство національної оборони Канади дозволило Україні використовувати надану техніку на території Росії. Про це повідомила речниця канадського відомства Андре-Анн Пулен, пише CBC.
«Українці найкраще знають, як захищати свою Батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхній потенціал. Канада не встановлює географічних обмежень на використання військової техніки, яку ми надаємо Україні», – цитує CBC речницю канадського міноборони.
Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення Канада передала на потреби українського війська кілька сотень броньованих патрульних машин, кілька гаубиць М-777, десятки броньованих машин бойової підтримки та вісім танків Leopard 2A4.
Андре-Анн Пулен наголосила, Канада надає Україні військову допомогу, згідно з вимогами Договору про торгівлю зброєю – міжнародної угоди, спрямованої на зменшення незаконного постачання зброї та порушення прав людини.
Зазначимо, що у четвер, 15 серпня, телеканал CNN показав відео, на якому видно як патрульний автомобіль Senator канадського виробництва перетинає українсько-російський кордон.
До слова, речник міністерства оборони Німеччини Арно Коллац повідомив, що країна не накладає обмежень на Україну щодо використання німецької техніки на території Росії. Подібну заяву зробила і Велика Британія, там також дозволили Україні використовувати свою зброю на території Російської Федерації, однак обидві країни заборонили застосовувати далекобійну зброю.
Нагадаємо, операція ЗСУ у Курській області триває з 6 серпня. У четвер, 15 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру у підконтрольному Збройним силам України місті Суджа, що на Курщині. Крім того, Україна створює на території Росії зону безпеки та гуманітарні коридори.