Україна може використовувати канадську техніку на території Росії

Міністерство національної оборони Канади дозволило Україні використовувати надану техніку на території Росії. Про це повідомила речниця канадського відомства Андре-Анн Пулен, пише CBC.

«Українці найкраще знають, як захищати свою Батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхній потенціал. Канада не встановлює географічних обмежень на використання військової техніки, яку ми надаємо Україні», – цитує CBC речницю канадського міноборони.

Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення Канада передала на потреби українського війська кілька сотень броньованих патрульних машин, кілька гаубиць М-777, десятки броньованих машин бойової підтримки та вісім танків Leopard 2A4.

Андре-Анн Пулен наголосила, Канада надає Україні військову допомогу, згідно з вимогами Договору про торгівлю зброєю – міжнародної угоди, спрямованої на зменшення незаконного постачання зброї та порушення прав людини.

Зазначимо, що у четвер, 15 серпня, телеканал CNN показав відео, на якому видно як патрульний автомобіль Senator канадського виробництва перетинає українсько-російський кордон.

До слова, речник міністерства оборони Німеччини Арно Коллац повідомив, що країна не накладає обмежень на Україну щодо використання німецької техніки на території Росії. Подібну заяву зробила і Велика Британія, там також дозволили Україні використовувати свою зброю на території Російської Федерації, однак обидві країни заборонили застосовувати далекобійну зброю.

Нагадаємо, операція ЗСУ у Курській області триває з 6 серпня. У четвер, 15 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру у підконтрольному Збройним силам України місті Суджа, що на Курщині. Крім того, Україна створює на території Росії зону безпеки та гуманітарні коридори.