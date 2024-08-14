Україна створить на Курщині буферну зону

Володимир Зеленський провів нараду щодо операції ЗСУ у Курській області Росії. Серед питань, які обговорювали на нараді, безпека та гуманітарна допомога. Для цього ЗСУ створюють у регіоні зону безпеки. Про це у середу, 14 серпня, повідомила віцепрем’єрка Ірина Верещук, яка також взяла участь у нараді.

Як розповіла Ірина Верещук, у межах цієї зони під захистом міжнародного гуманітарного права, якого дотримується Україна, перебувають цивільні росіяни. Тому в межах зони безпеки українські військові планують:

провести гуманітарні операції з метою підтримки цивільних людей у межах зазначеної зони;

відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних: як у бік Росії, так і в бік України;

організувати допуск міжнародних гуманітарних організацій в зазначену зону з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації.

Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, наразі Україна працює над забезпеченням доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших неупереджених міжнародних організацій. Це допоможе забезпечити цивільне населення Росії продуктами та медикаментами.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що на території Курської області ЗСУ здійснюють заходи для захисту людей, які проживають біля кордону з Росією, однак робить це із дотриманням всіх міжнародних вимог.

«Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території. Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права», – підсумував Володимир Зеленський.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що влітку російські військові нанесли понад дві тис. ударів по території Сумщини, застосувавши для цього ракети, артилерію, керовані авіаційні бомби, ударні дрони та міномети. Через постійний російський терор з Сумської області довелося евакуювати понад 20 тис. місцевих жителів, серед них 2,5 тис. – діти.

«Створення буферної зони на території Курської області – крок, який покликаний захистити наші прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів», – написав Ігор Клименко.

Також Володимир Зеленський розповів, що за необхідністю у Курській області можуть з’явитися військові комендатури.

Як інформував ZAXID.NET, операція ЗСУ у Курській області триває з 6 серпня. Однак, протягом майже тижня президент України та Генштаб утримувались від офіційних коментарів. Вперше присутність ЗСУ на Курщині офіційно підтвердили Володимир Зеленський та Олександр Сирський у понеділок, 12 серпня.

У середу, 14 серпня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України про операцію на Курщині. За його словами протягом доби Сили оборони на різних напрямках просунулись на 1-2 км та захопили у полон ще понад сотню російських військових. Також Олександр Сирський повідомив, що у місті Суджа ЗСУ повністю знешкодили російський контингент.

Детальніше про те, що відбувається у Курській області Росії – читайте у нашому матеріалі.