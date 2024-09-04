Ірландія та Україна підписали угоду про співробітництво між країнами

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс у середу, 4 вересня, підписали угоду про підтримку України та співробітництво між двома країнами. Про це повідомляє Офіс президента.

В рамках угоди Ірландія зобов'язалася:

надати системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів,

брати участь у коаліції з розмінування,

вивчити інші потенційні шляхи підтримки, зокрема, таких як ІТ-коаліція,

забезпечити постійну підготовку Збройних Сил України через Місію ЄС з військової допомоги (EUMAM) в Україні.

Окремі блоки угоди також включають гуманітарну допомогу та підтримку щодо реалізації реформ на шляху України до членства в ЄС. Ірландія сприятиме притягненню РФ до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією та посиленню санкцій. Крім того, країна продовжить докладати дипломатичних зусиль для імплементації Формули миру.

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення Росії Ірландія надала гуманітарну, стабілізаційну та нелетальну військову допомогу Україні на суму близько 380 млн євро. Протягом 2024 року країна планує виділити ще 128 млн євро на нелетальну військову підтримку та 40 млн євро на гуманітарну допомогу.

Загалом Україна уклала вже 26 двосторонніх угод на виконання Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Нагадаємо, прем’єр Ірландії Саймон Гарріс та глава МЗС і міністр оборони Міхол Мартін 3 вересня оголосили про новий пакет підтримки на 36 млн євро для України та її сусідів.

Додамо, уряд країни у травні 2024 року ухвалив рішення упродовж трьох місяців зменшити соціальні виплати для українських біженців з 220 євро до 38,80 євро на тиждень. Зміни стосуватимуться безробітних українців, які проживають у місцях, що фінансуються державою, і в центрах для прибулих.