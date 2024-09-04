Ірландія виділить Україні та сусіднім країнам 36 млн євро гуманітарної підтримки
Від початку повномасштабної війни Ірландія надала Україні допомогу на понад 380 мільйонів євро
Прем’єр Ірландії Саймон Гарріс та глава МЗС і міністр оборони Міхол Мартін оголосили про новий пакет підтримки для України та її сусідів 3 вересня. Про це йдеться на сайті ірландського уряду.
Зазначають, що новий пакет допомоги у розмірі 36 млн євро забезпечить необхідну гуманітарну допомогу, підтримає реабілітацію та можливу реконструкцію, а також сприятиме досягненню довгострокових цілей України, включаючи мир, стабільність та політичні прагнення.
«Ми стали свідками надзвичайної стійкості, яку продемонстрував народ України перед обличчям цих викликів. Така ж рішучість і наполегливість знадобляться для відбудови їхньої країни за підтримки міжнародних партнерів, включаючи Ірландію. Ми були однозначними і непохитними у нашій підтримці народу України, і це додаткове фінансування продовжує демонструвати цю прихильність», – наголосив прем’єр Ірландії.
Гуманітарна підтримка Ірландії буде спрямована на:
- реінтеграцію дітей, які були примусово депортовані до Росії,
- запобігання та реагування на сексуальне та гендерно-зумовлене насильство,
- підтримку послуг з охорони материнства,
- відбудову житла для людей, які були змушені тікати від війни та наразі проживають у центрах для переселенців.
Цього разу кошти передадуть Українському гуманітарному фонду та Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців. Ірландія також зробить внесок у спеціальну програму кризового фонду Світового банку для України та Молдови, спрямовану на задоволення нагальних потреб, а також у Фонд розвитку потенціалу України МВФ. Тоді як партнерство з Литвою передбачатиме будівництво бомбосховищ в українських школах.
Загальний обсяг фінансової допомоги Ірландії для України з лютого 2022 року по вересень 2024 року становить понад 380 мільйонів євро, включаючи приблизно 130 мільйонів євро на стабілізаційну та гуманітарну підтримку.
Додамо, 4 вересня Гарріс прибув до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише ірландська телерадіокомпанія RTE. Зазначають, що сторони підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між країнами.
Нагадаємо, у 2024 році студенти з України зможуть безплатно здобути вищу освіту в університетах Ірландії. Міністерство вищої освіти, досліджень, інновацій та науки другий рік поспіль підтримало ініціативу.
Також уряд країни у травні 2024 року ухвалив рішення упродовж трьох місяців зменшити соціальні виплати для українських біженців з 220 євро до 38,80 євро на тиждень. Зміни стосуватимуться безробітних українців, які проживають у місцях, що фінансуються державою, і в центрах для прибулих.