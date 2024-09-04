Прем’єр Ірландії Саймон Гарріс та глава МЗС і міністр оборони Міхол Мартін оголосили про новий пакет підтримки для України та її сусідів 3 вересня. Про це йдеться на сайті ірландського уряду.

Зазначають, що новий пакет допомоги у розмірі 36 млн євро забезпечить необхідну гуманітарну допомогу, підтримає реабілітацію та можливу реконструкцію, а також сприятиме досягненню довгострокових цілей України, включаючи мир, стабільність та політичні прагнення.

«Ми стали свідками надзвичайної стійкості, яку продемонстрував народ України перед обличчям цих викликів. Така ж рішучість і наполегливість знадобляться для відбудови їхньої країни за підтримки міжнародних партнерів, включаючи Ірландію. Ми були однозначними і непохитними у нашій підтримці народу України, і це додаткове фінансування продовжує демонструвати цю прихильність», – наголосив прем’єр Ірландії.

Гуманітарна підтримка Ірландії буде спрямована на:

реінтеграцію дітей, які були примусово депортовані до Росії,

запобігання та реагування на сексуальне та гендерно-зумовлене насильство,

підтримку послуг з охорони материнства,

відбудову житла для людей, які були змушені тікати від війни та наразі проживають у центрах для переселенців.

Цього разу кошти передадуть Українському гуманітарному фонду та Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців. Ірландія також зробить внесок у спеціальну програму кризового фонду Світового банку для України та Молдови, спрямовану на задоволення нагальних потреб, а також у Фонд розвитку потенціалу України МВФ. Тоді як партнерство з Литвою передбачатиме будівництво бомбосховищ в українських школах.

Загальний обсяг фінансової допомоги Ірландії для України з лютого 2022 року по вересень 2024 року становить понад 380 мільйонів євро, включаючи приблизно 130 мільйонів євро на стабілізаційну та гуманітарну підтримку.

Додамо, 4 вересня Гарріс прибув до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише ірландська телерадіокомпанія RTE. Зазначають, що сторони підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між країнами.

Нагадаємо, у 2024 році студенти з України зможуть безплатно здобути вищу освіту в університетах Ірландії. Міністерство вищої освіти, досліджень, інновацій та науки другий рік поспіль підтримало ініціативу.

Також уряд країни у травні 2024 року ухвалив рішення упродовж трьох місяців зменшити соціальні виплати для українських біженців з 220 євро до 38,80 євро на тиждень. Зміни стосуватимуться безробітних українців, які проживають у місцях, що фінансуються державою, і в центрах для прибулих.