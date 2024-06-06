У Мін'юсті Ірландії зазначили, що безвізовий в'їзд для українців залишається чинним

Усі громадяни третіх країн, включно з Україною, не зможуть в'їхати до Ірландії без дійсного біометричного паспорта. Нові норми набули чинності у середу, 5 червня, йдеться у заяві Міністерства юстиції Ірландії.

Влада Ірландії підкреслила, що українців продовжать пускати в країну без віз. Утім починаючи з 5 червня громадяни України повинні мати дійсний біометричний паспорт для в’їзду в країну.

До цього моменту від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, українцям дозволяли в’їжджати до Ірландії з протермінованими біометричними паспортами або внутрішніми паспортами, однак зараз країна скасувала такі тимчасові заходи для українців, пояснили в Мін’юсті Ірландії.

Влада Ірландії також зазначила, що українські біженці з протермінованими біометричними паспортами, які мають тимчасовий захист в Ірландії, його не втратять. Однак українцям знадобиться дійсний біометричний паспорт для повторного в’їзду в Ірландію, якщо вони планують подорожувати за межами країни.

У відомстві додають, що торік у листопаді місцеві ЗМІ повідомляли, що кількість українців, які прибули до Ірландії за останній рік, удесятеро перевищувала середнє число біженців з України в інших державах Європи.

Нагадаємо, у травні уряд Ірландії ухвалив рішення зменшити соціальні виплати для українських біженців з 220 євро до 38,80 євро на тиждень. Зміни стосуються безробітних українців, які проживають у місцях, що фінансуються державою, і в центрах для прибулих.