МВС Чехії виділило на ініціативу 5,59 млн чеських крон (9,48 млн грн. за курсом НБУ)

Міністерство внутрішніх справ Чехії підтримає українців, які добровільно вирішили повернутись в Україну, повідомила прес-служба чеського МВС у четвер, 16 травня.

У середу, 15 травня, чеський уряд затвердив параметри пілотної програми сприяння добровільному поверненню осіб в Україну. Проект триватиме з червня по листопад 2024 року і охопить максимум 430 осіб. У міністерстві внутрішніх справ Чехії наголошують, що проект ніяким чином не має стосунку до військової служби українців.

«Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, за станом здоров’я чи сімейними обставинами хоче повернутися додому. Ця допомога полягатиме в основному в купівлі квитків і в деяких особливо серйозних випадках, наприклад, у наданні швидкої допомоги», – пояснив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Долучитися до проекту зможуть як особи, яким надано тимчасовий захист, так і ті, хто вже отримали міжнародний захист. За умовами програми 400 осіб отримають квиток на автобус від місця проживання в Чехії до найближчого місця перебування в Україні. Ще 30 осіб, які мають проблеми зі здоров’ям, отримають індивідуальний медичний транспорт для повернення в Україну.

Зазначається, що особа зможе подати запит на відшкодування витрат, пов’язаних із поверненням в Україну, одноразово. Якщо українець чи українка захоче повернутися до Чехії і подати заяву на дозвіл на проживання протягом наступних дванадцяти місяців, особі доведеться сплатити половину витрат.

МВС Чехії виділило на ініціативу 5,59 млн чеських крон або ж 9,48 млн грн. за курсом за НБУ.