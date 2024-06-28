Плату за навчання в університетах Ірландії для українських студентів знову буде скасовано

У 2024 році студенти з України зможуть безплатно здобути вищу освіту в університетах Ірландії. Міністерство вищої освіти, досліджень, інновацій та науки Ірландії другий рік поспіль підтримало згадану ініціативу, повідомив сайт Rte.

За словами міністра вищої освіти Патріка О'Донована, він «налаштований продовжити» заходи, які були запроваджені минулого року і які забезпечили людям, що тікають від війни, вільний доступ до освіти третього рівня. Згідно з даними Державної екзаменаційної комісії, цього року іспити на отримання атестата зрілості складали щонайменше 550 учнів з України. Наявність атестата зрілості є обов’язковою умовою для вступу до закладу вищої освіти.

Rte зазначає, що цьогоріч кількість тих, хто складав іспит з російської, зросла більш ніж вдвічі порівняно з 2023 і 2022 роками. У 2022 році на іспит з російської мови подали заявки 432 кандидати, минулого року їх кількість зросла до 548, а цього року – до 889. Однак, імовірно, серед них є також студенти-біженці з України, які не захотіли реєструватися для складання іспитів російською мовою, додає видання.

Станом на літо 2024 року в ірландських школах зареєстровано понад 18 тис. дітей і підлітків з України. Директива ЄС про тимчасовий захист, яка регулює положення для біженців з України, стверджує, що країни повинні надавати безоплатну освіту особам до 18 років, але не вимагає від них забезпечувати безкоштовний доступ до освіти після настання повноліття.

До слова, наприкінці 2023 року заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький заявив, що міністерство планує позбавити стипендій українських студентів, які перебувають за кордоном, щоб збільшити фінансування стипендій в Україні.