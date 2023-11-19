Студентів за кордоном позбавлять українських стипендій

Студентам, які навчаються в українських вищих навчальних закладах, але виїхали за кордон, планують скасувати виплати стипендій. Про це у неділю, 19 листопада, в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький.

За словами Михайла Винницького, така економія грошей дозволить збільшити виплати студентам, які залишились в Україні. Студенти, які поїхали за кордон, можуть продовжити вчитися за власні кошти.

«Ми не повинні платити стипендії студентам, які за кордоном. Вони можуть далі вчитися, але питання стипендіального забезпечення буде їм, мабуть, перекрите. Ми маємо допомогти студентам, які залишилися в країні, які будують її разом з нами», – заявив Михайло Винницький.

Михайло Винницький зазначив, що стипендія призначена для того, аби «допомогти отримати ті знання, які будуть потрібні для перемоги та для відбудови України після перемоги».