Швеція виділить Україні понад 7 млн доларів

Уряд Швеції виділить Україні 75 млн шведських крон (понад 7 млн доларів). Гроші спрямують у Надзвичайний фонд ЮНЕСКО, який підтримує ремонт пошкоджених та зруйнованих приміщень дошкільних та шкільних закладів. Зокрема, на них обладнають укриття в закладах освіти і забезпечать їхнє утеплення на зиму. Про це йдеться у прес-релізі шведського уряду, опублікованого у п’ятницю, 17 листопада.

За словами міністра міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Югана Форсселла, гроші нададуть у відповідь на запит Міністерства освіти й науки України.

У шведському уряді зазначили, що відсутність в освітніх закладах укриттів, які функціонують, обмежує кількість дітей, які можуть відвідувати їх, і перешкоджає працездатності їхніх батьків.

«Надзвичайно важливо, щоб діти та учні могли продовжувати навчання без тривалих перерв, а дошкільні заклади та школи були для них безпечним місцем», — сказала шведська міністерка шкіл Лотта Едхольм.

Станом на 9 листопада 2023 року, за словами заступника міністра освіти Андрія Вітренко, внаслідок російських обстрілів пошкоджень зазнали понад 3400 українських закладів освіти, а 353 – повністю зруйновані.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 листопада, очільниця міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що Нідерланди нададуть Україні додаткові 2 млрд євро військової допомоги. Ці гроші – частина ширшого пакета допомоги, який Нідерланди нададуть Україні у 2024 році, що включає початкові 102 млн євро на реконструкцію та гуманітарну допомогу, які будуть збільшені протягом року в разі потреби.