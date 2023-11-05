Окрім школи вибух пошкодив шість приватних будинків

Російські окупанти вчергове обстріляли Херсонську область, цілячи у цивільні об’єкти інфраструктури. Зокрема, у ніч на неділю, 5 листопада, росіяни випустили керовану авіабомбу по школу на Херсонщині, внаслідок чого будівлю було зруйновано, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Керована авіабомба влучила у навчальний заклад Дар’ївської громади, внаслідок чого зайнялася пожежа. Рятувальникам вдалося її ліквідувати, проте перекриття школи не витримало та обвалилося.

«На місці події від ранку працюють слідчі Національної поліції, які фіксують черговий злочин окупантів. Окрім школи, пошкоджено шість приватних будинків. На щастя, минулося без жертв», – повідомив Ігор Клименко.

За його словами місцеві мешканці вже почали ремонтувати пошкоджені будівлі. Тривають розбори завалів. Ігор Клименко зазначив, що розбирати уламки допомагають діти, які ходили до цієї школи два дні тому.

Нагадаємо, наприкінці вересня окупанти обстріляли будівлю гімназії у Херсоні. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приміщення старшої та початкової школи. Уламки російських снарядів також пошкодили приміщення класів.