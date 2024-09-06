Європейський Союз надає Україні 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги для підготовки до зимового періоду та на підтримку біженців у Молдові. Про це Єврокомісія повідомила 6 вересня.

З цієї суми 35 мільйонів підуть на гуманітарні проєкти в Україні, а 5 мільйонів євро передають на підтримку українських біженців у Молдові.

«Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру України. Незабаром температура знизиться, тому ми посилюємо гуманітарну допомогу українцям, які цього потребують. З новим пакетом на 40 мільйонів євро на ремонтні роботи, електроенергію, опалення та житло», – розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Гроші з гуманітарної допомоги спрямують на:

ремонти пошкоджених будівель,

забезпечення електроенергією та опаленням українців,

притулок для тих, хто найбільше цього потребує.

У Молдові кошти спрямують на допомогу найбільш уразливим біженцям, щоб забезпечити їм захист і доступ до основних послуг, а також щоб підвищити готовність до додаткових потоків мігрантів.

Додамо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 6 вересня у Верховній Раді повідомив, що вже 82% об'єктів житлово-комунального господарства в Україні готові до опалювального сезону. За його словами, у тилових регіонах ці показники вищі, у прифронтових – дещо нижчі. Зокрема. у Запорізькій області готовність становить 79%, а найнижчий показник зафіксували у Херсонській області – 54%.

Нагадаємо, наприкінці серпня Сполучені Штати Америки виділили Україні пакет фінансування в розмірі 800 млн доларів для відновлення енергетичного сектору, який постраждав внаслідок масованих атак з боку російських окупантів.

5 вересня стало відомо, що уряд Швеції схвалив виділення додаткових 500 млн шведських крон (близько 43,9 млн євро) на підтримку тепло- та електропостачання в Україні. За підрахунками Світового банку, ця підтримка може допомогти забезпечити електроенергією 185 тис. споживачів.