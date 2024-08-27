План будівництва атомної станції потужністю 4000 МВт на схід від Чигирина почав втілюватися за часів пізнього СРСР

НАЕК «Енергоатом» розглядає як перспективний проєкт будівництва атомної електростанції поблизу покинутого містечка Орбіта на Черкащині. Про це повідомила пресслужба компанії у вівторок, 27 серпня.

«Команда Енергоатома активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва. Найбільш перспективним з них є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради вже ухвалили рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування Енергоатома та про передачу у користування компанії ділянок загальною площею 38,1493 га.

Керівник «Енергоатому» Петро Котін зазначив, що потрібно відродити Орбіту, зробивши її одним з найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша, які сьогодні є ніби сателітами до АЕС.

«Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави. Впровадження інноваційних ядерних технологій зробить Україну лідером у сфері атомної енергетики з унікальним досвідом та власними технологічними рішеннями», – наголосив керівник компанії.

Що відомо про Чигиринську АЕС

План будівництва атомної станції потужністю 4000 МВт на схід від Чигирина на території, прилеглій до берега Кременчуцького водосховища між селами Стецівка і Вітове, почав втілюватися за часів пізнього СРСР.

Будівельні роботи велися до 1989 року, але трагедія на Чорнобильській АЕС змінила усі плани. Піднялася потужна хвиля громадського спротиву проти втілення проєкту атомної станції на Черкащині.

Недобудованою лишилася не лише сама станція. Селище Орбіта, в якому мали проживати робітники станції, є містом-супутником недобудованої Чигиринської АЕС. Сьогодні покинуте селище приєднане до села Вітове, житловий фонд знаходиться у занедбаному стані.