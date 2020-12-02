Пожежа виникла в закинутій дерев’яній будівлі поблизу міського сміттєзвалища

У вівторок, 1 грудня, у Жидачеві сталася пожежа в закинутій дерев’яній будівлі. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, пожежа виникла близько 20:15 на вул. Заводській. За інформацією рятувальників, горіла безгосподарська дерев'яна будівля площею 6 м2, крита дошками, що розташована поблизу міського сміттєзвалища. Під час гасіння виявили тіло чоловіка.

«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику вогонь швидко поширився горючими конструкціями будівлі та охопив її повністю. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло людини», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Пожежу ліквідували о 20:20. Вогонь повністю знищив будівлю. До ліквідації пожежі залучили 3 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки.

Як встановили поліцейські, загиблий 33-річний мешканець Закарпаття.

«Встановлено, що чоловік мешкав у саморобному шатрі, збудованому з підручних матеріалів, яке опалювалось дровами. Попередньо встановлена причина пожежі – необережне поводження з вогнем», – повідомили у поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.