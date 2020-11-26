У сауні обгоріла дерев'яна обшивка приміщення

Вночі 26 листопада у Дрогобичі виникла пожежа в сауні відпочинкового комплексу. Вигоріла дерев’яна обшивка стін і стелі. Ніхто з людей не постраждав.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, виклик до них надійшов о 01:36. Вогонь загасили о 02:08.

«З будівлі вибивався густий чорний дим. Рятувальники працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. До ліквідації пожежі залучалось 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки», — зазначено у повідомленні ДСНС.

фото ДСНС Львівщини

Вогонь знищив 50 м2 дерев’яної обшивки стелі та дерев’яну обшивку стін.

Люди під час пожежі не постраждали. Причини виникнення займання встановлюють.

Як з'ясував ZAXID.NET, пожежа виникла у відпочинковому комплексі «Хвиля».