Прикордонники виявили у Дністрі тіло жителя Дніпропетровщини 1971 року народження

На Одещині прикордонники виявили у річці Дністер тіло потопельника. Ймовірно, чоловік планував переплисти річку, щоб незаконно потрапити до Молдови. Про це у п’ятницю, 6 вересня, повідомили у Державній прикордонній службі.

Тіло загиблого чоловіка, обвитого водоростями, виявили прикордонники Могилів-Подільського загону.

«Попередньо встановлено, що загиблий, ймовірно, намагався переплисти річку, щоб нелегально перетнути кордон із Молдовою. Однак сильна течія та водорості стали фатальними для нього», – йдеться у повідомленні.

На місце події прибули рятувальники та поліція, вони витягли тіло чоловіка на берег. Загиблим виявився житель Дніпропетровської області, 1971 року народження. У загиблого чоловіка знайшли поліетиленовий пакет з документами, особистими речами та комплектом одягу.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 26 серпня працівники прикордонної поліції Угорщини виявили в річці Тиса тіло 23-річного українця. Це 41-й потопельник, якого виявили в річці на кордоні з ЄС з початку повномасштабного вторгнення РФ.