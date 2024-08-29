В річці на кордоні з ЄС з початку повномасштабного вторгнення РФ знайшли 41 потопельника

Ввечері 26 серпня працівники прикордонної поліції Угорщини виявили в річці Тиса тіло 23-річного українця. Це 41-й потопельник, якого виявили в річці на кордоні з ЄС з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 29 серпня, тіло без ознак життя знайшли біля берега. Загиблий – 23-річний українець.

«Співробітники прикордонної поліції Угорщини повідомили про те, що під час проведеного на місці патологоанатомічного огляду померлого було виявлено український закордонний паспорт», – інформують в ДПСУ.

За місяць це третій загиблий українець в Тисі. Двох попередніх потопельників виявили на українсько-румунській ділянці кордону. Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення в річці Тиса на кодоні з ЄС загинув 41 українець.