Це вже 39 випадок утоплення чоловіка у прикордонній Тисі

Прикордонники Румунії виявили на березі річки Тиси, яка розмежовує територію України та Румунії, тіло чоловіка, яке довго перебувало у воді. Ймовірно, потопельником став український ухилянт, який хотів нелегально перетнути кордон.

Тіло у Тисі зі свого боку кордону помітили румунські прикордонники і повідомили про нього українським колегам. Поліцейські і прикордонники перевіряють, чи були у потопельника документи.

«Тіло чоловічої статі виявили учора ввечері, воно має ознаки довготривалого перебування у воді», – повідомили прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону.

Як зазначили у ДПСУ, від початку війни це вже 39-й випадок виявлення тіла чоловіка на річковій ділянці кордону.

Водночас ввечері 2 серпня прикордонники відділу «Вилок» затримали на Тисі трьох втікачів до Угорщини на гумовому човні з мотором. Це мешканці Черкащини, Львівщини та Рівненщини, які заплатили посередникам від 7 до 15 тисяч доларів, проте спроба перетину кордону виявилася невдалою.