Олександр Гашевський зник 14 липня в Карпатах

20-річний студент Львівського національного університету імені Івана Франка Олександр Гашевський два тижні тому зник у Карпатах. Після тривалих пошуків тіло, при якому були документи хлопця, знайшли в річці Тиса. Відповідну інформацію поліцейські отримали від румунських колег.

Першим про загибель хлопця повідомив адвокат родини загиблого Олег Веремієнко. Він розповів, що батькам хлопця зателефонували з львівської поліції та повідомили, що тіло знайшли румунські прикордонники в річці Тиса. Тіло наразі батькам не повернули.

У поліції Львівщини підтвердили ZAXID.NET, що 18 липня мама Олександра Гашевського звернулася до правоохоронців про зникнення її сина.

«За цим фактом було внесено відомості в ЄРДР та розпочато пошуки зниклого. Хлопець був оголошений в розшук. Станом на сьогодні є інформація від румунських колег, що тіло хлопця знайшли без ознак життя, при ньому були документи, що посвідчують особу. Розслідування триває», – повідомили в поліції Львівщини, зазначивши, що остаточно факт смерті Олександра Гашевського буде встановлений після опізнання тіла родичами.

Адвокат розповів, що ще 10 липня хлопець зі Львова поїхав в Івано-Франківськ, а наступного дня поїхав автобусом у Верховину помандрувати горами.

За словами адвоката, перед поїздкою у Карпати хлопець ходив у військкомат, щоб подати заяву на відстрочку, але не потрапив на прийом через великі черги. Оскільки він закінчив четвертий курс, студентський квиток на момент поїздки у нього вже був протермінований. Адвокат припустив, що поблизу українсько-румунського кордону хлопця затримав прикордонний наряд. Після цього, стверджує адвокат, хлопця ймовірно доставили до кількох РТЦК на Закарпатті та Прикарпатті, де він помер внаслідок побиття. З 14 липня даних про місце перебування Олександра Гашевського не було.

ZAXID.NET звернувся за коментарем у Закарпатський обласний ТЦК та СП з приводу звинувачень адвоката у затриманні та побитті Олександра Гашевського. Там від телефонних коментарів відмовилися, вимагаючи надіслати інформаційний запит.

Згодом Олег Веремієнко уточнив, що 30 липня йому подзвонили мукачівські прикордонники та розповіли, що ще півтора тижні тому отримали повідомлення від правоохоронців Угорщини про знайдете тіло молодого хлопця, при якому були студентський квиток та банківські картки Олександра Гашевського, однак батькам про це ніхто не повідомив. Адвокат також заявив, що наполягатиме на розслідуванні версії насильницької смерті студента.