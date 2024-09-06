Уродженця Житомирщини затримали під час надання хабара

На Львівщині викрили уродженця Житомирщини на хабарі. Він дав правоохоронцю 700 доларів за закриття кримінального провадження. Про це у п’ятницю, 6 вересня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний дав хабар начальнику слідчого відділення одного з відділів поліції Львівської області. За ці гроші чоловік хотів закрити інше кримінальне провадження, відкрите щодо його сина. А також повернути вилучений транспортний засіб. Оцінив таку послугу він у 700 доларів.

фото прокуратури

Уродженця Житомирщини затримали під час надання хабара. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі дії тривають.

52-річному уродженцю Житомирщини повідомили про підозру у пропозиції та наданні службовій особі неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.