В учасників схеми під час обшуків вилучили 1,4 млн грн та 120 тис. доларів

Працівники ДБР викрили злочинну схему системних поборів з імпортерів квітів. Схему організували заступник директора одного з департаментів Держпродспоживслужби України спільно з посадовцями управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби у Львівській області.

Як вказано у повідомленні ДБР за 30 серпня, організатор схеми та його спільники вимагали у підприємців гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів, які засвідчують наявність або відсутність шкідливих організмів у будь-яких рослинах. Такі сертифікати необхідні для ввезення рослин з-за кордону. Суми хабарів коливались від декількох сотень до декількох тисяч гривень залежно від кількості товару та частоти його ввезення.

Зокрема, працівники ДБР затримали у Києві посадовця Держпродспоживслужби України на «гарячому» під час отримання 3 тис. доларів хабара від одного з підприємців.

Посадовець вимагав у бізнесмена ці гроші щомісячно. Платити він мав за те, що його товар безперешкодно отримуватиме відповідні сертифікати. У разі відмови обіцяв створити штучні перешкоди під час отримання таких документів. Зокрема, за даними слідства, посадовці затягували видачу сертифікатів, для взяття зразків, необхідних для проведення фітосанітарного контролю, вимагали вивантажувати вміст автомобілів. Через це порушувався температурний режим і рослини втрачали товарний вигляд.

Також задокументовано отримання систематичних поборів з підприємців інспекторами фітосанітарного контролю ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області. За проходження фітосанітарного контролю одним з підприємств вони частинами отримали 52 тис. грн. Під час передачі останнього траншу в 12 тис. грн одного з інспекторів затримали правоохоронці.

Відбулися обшуки за місцем роботи та в помешканнях фігурантів. Вилучено документи, оргтехніку, а також гроші – 1,4 млн грн, та 120 тис. доларів США.