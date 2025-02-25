Пустомитівський райсуд Львівщини виніс вирок колишньому посадовцю Держпродспоживслужби Львівщини, якого затримали за хабарі від підприємця. Суд призначив йому покарання – 68 тис. грн.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, провідний спеціаліст відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області у квітні, липні та серпні 2024 року отримував хабарі від приватної фірми за «не створення штучних перешкод під час проходження фітосанітарних процедур». Загалом Віталій Ворончук отримав 48 тис. грн хабарів, його затримали після отримання 12 тис. грн від директорка компанії. Передача грошей тричі відбувалась біля будівлі відділу митного оформлення «Муроване» митного посту «Львів-Північний».

Щодо Віталія Ворончука порушили кримінальну справу за фактом хабарництва. У суді він визнав свою провину. У вироку суду вказано, що Ворончук уже не працює у Держпродспоживслужбі та є безробітним.

Цю справу розглянув суддя Дмитро Кукса, який дослідив усі матеріали та позиції сторін. Він визнав обвинуваченого винним у хабарництві та призначив 68 тис. грн штрафу з позбавленням права працювати в органах Держпродспоживслужби України строком на один рік. 12 тис. грн хабаря, які вилучили під час затримання, повернуть ДБР. Вирок ще можна оскаржити.