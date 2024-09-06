Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас повідомив про намір країни інвестувати у виробництво української зброї

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас [Laurynas Kasčiūnas] повідомив, що країна має намір інвестувати у виробництво української далекобійної зброї. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті міноборони Литви.

За словами міністра оборони Литви, країна планує інвестувати у виробництво української ракети-дрона «Паляниця», або у «якийсь інший балістичний ракетний комплекс». Лаурінас Кащюнас також закликав союзників приєднатися до коаліції для підвищення спроможностей України. За його словами, виділяючи гроші на виробництво безпілотників чи ракет великої дальності, партнери дають Україні можливість вирішувати, де і які цілі ворога знищувати.

«Не секрет, що тієї військової підтримки, яку ми надаємо, недостатньо, щоб захистити Україну, яку знищує Росія, і досягти її перемоги. Якщо ми не можемо надати достатньо зброї, тоді ми повинні зняти всі обмеження на передачу західної зброї в Україну або інвестувати в українську зброю великої дальності», – сказав міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас.

Зазначимо, що у п’ятницю, 6 вересня, колишній міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Литва планує інвестувати 10 млн євро у виробництво ракети-дрона «Паляниця».

«Отримали нове підтвердження від міністра оборони Литви про виділення € 10 млн на закупівлю української ракети-дрона «Паляниця»! Скоро ще більше російських міст вивчатимуть такі милозвучні українські слова!», – написав Олександр Камишін.

У міноборони Литви також повідомили, що до кінця вересня країна передасть Києву бронетранспортери М113, системи протиповітряної оборони малої дальності з ракетами, системи боротьби з безпілотниками, всюдиходи із запчастинами, матеріально-технічні засоби, озброєння та комп’ютери.