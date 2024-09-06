Єлена Остапенко (зліва) і Людмила Кіченок (справа) виграли вже шостий турнір разом

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з латвійкою Єленою Остапенко вперше виграла титул Грендслем у парному жіночому розряді. У фіналі US Open вони перемогли французько-китайський дует Крістіну Младенович та Чжан Шуай у двох сетах – 6:4, 6:3.

У першому сеті Кіченок і Остапенко повели з брейком 3:0, проте за рахунку 4:2 Младенович і Чжан змогли зробити зворотний брейк. Вирішальним став девʼятий гейм на подачі українки та латвійки, який тривав 13 хвилин і мав 9 рахунків рівно. Кіченок і Остапенко таки змогли втримати свою подачу, а потім зробили брейк і забрали перший сет.

У другому сеті вже Младенович і Чжан повели з брейком 2:0, але в шостому геймі українсько-латвійський дует відігрався і зрівняв рахунок до 3:3. Наступні три гейми забрали Кіченок та Остапенко, як і титул чемпіонок US Open. Людмила Кіченок присвятила свою перемогу українцям. Додамо, що Єлена Остапенко теж має українське коріння: її батько – родом із Запоріжжя.

32-річна Людмила Кіченок та 27-річна Єлена Остапенко грають у парі вже кілька років. Разом вони виграли уже 6 титулів WTA, у тому числі тисячник Cincinnati Open у 2022 році. Найкращим їхнім результатом на турнірах рівня Грендслем досі був фінал Australian Open 2024 року, де вони поступилися тайвансько-бельгійському дуету Сє Шувей та Елісе Мертенс. На Ролан-Гарросі та Вімблдоні вони доходили до півфіналів у 2022 році. Раніше Людмила Кіченок також виступала зі свою сестрою-близнючкою Надією, з якою виграла три титули.

Для Людмили Кіченок це вже другий титул Грендслем: минулоріч вона стала чемпіонкою Вімблдону у змішаному парному розряді разом з хорватським тенісистом Мате Павичем. Водночас Єлена Остапенко має доволі успішну карʼєру в одиночному розряді: у 2017 році вона виграла Ролан-Гаррос і наступного року піднялася до найвищої для себе 5 позиції у рейтингу WTA. Зараз вона замикає топ-10 одиночного рейтингу, проте вже з понеділка втратить дві позиції, оскільки не захистила минулорічний чвертьфінал і вилетіла в першому колі.

Зазначимо, що для українського тенісу це вже другий в історії парний титул рівня Грендслем: у 2008 році сестри Альона та Катерина Бондаренко виграли Голан-Гаррос. В одиночному розряді українські тенісистки досягали лише півфіналів.