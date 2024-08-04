Новак Джокович став найстаршим чемпіоном з тенісу в історії Олімпійських Ігор

У неділю, 4 серпня, у фіналі тенісного турніру Олімпійських ігор у Парижі серб Новак Джокович, друга ракетка світу, переміг іспанця Карлоса Алькараса, який посідає третє місце в рейтингу ATP. Двосетовий матч тривав 2 години 52 хвилини: в обох сетах тенісисти дійшли до тай-брейків, обидва які виграв Джокович. Бронзову медаль напередодні виграв італієць Лоренцо Музетті.

Олімпіада-2024. Теніс. Чоловіки. Одиночний розряд, фінал

Новак Джокович (Сербія) – Карлос Алькарас (Іспанія) – 2:0 (7:6, 7:6)

Обидва тенісисти вперше в кар'єрі пробились до фіналу тенісного олімпійського турніру. Причому для іспанця Олімпійські ігри-2024 стали першими у кар'єрі, натомість представник Сербії виступив вже на п'ятих Іграх. Новак Джокович став найстаршим тенісистом в історії Ігор, який виступав у фіналі та став чемпіоном.

Цікаво, що незадовго до Олімпійських ігор Джокович та Алькарас зустрічались у фіналі Вімблдону. Тоді перемогу здобув іспанець, впевнено здолавши серба у трьох сетах. Після перемоги у фіналі Олімпіади-2024 рахунок особистих зустрічей між Джоковичем і Алькарасом становить 4:3 на користь серба.

Нагадаємо, раніше Новак тричі доходив до півфіналу Ігор: у Пекіні-2008, Лондоні-2012 та Токіо-2020 (у Пекіні він здобув бронзу, в Лондоні та Токіо зазнавав поразки у бронзовому фіналі, а в Ріо-2016 вибув ще у першому колі змагань).